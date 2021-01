Twitter a suspendat permanent contul lui Donald Trump

Regizorul britanic Michael Apted a murit la vârsta de 79 de ani

Regizorul britanic Michael Apted, cunoscut pentru seria documentară "Up" şi pentru filmul din seria James Bond "The World Is Not Enough"(1999), a murit vineri la vârsta de 79 de ani, a declarat agentul său, potrivit AFP. Michael Apted regizase, printre altele, peliculele… [citeste mai departe]