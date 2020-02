Twitter a suspendat 70 de conturi care postau continuturi favorabile lui Michael Bloomberg, candidat la investitura democrata care a angajat sute de persoane pentru a-l promova in cercurile lor sociale in timpul campaniei, scrie AFP. "Am luat masuri impotriva unui grup de conturi pentru ca au incalcat regulile noastre impotriva tentativelor de manipulare si de spam pe platforma", a declarat un purtator de cuvant al Twitter. Informatia a fost mai intai dezvaluita de Los Angeles Times. Potrivit Twitter, unele conturi sunt de acum interzise, in timp ce altele vor putea fi reautorizate odata ce persoanele…