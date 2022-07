Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Curtii de cancelarie din Delaware Kathaleen McCormick a decis marti in favoarea Twitter pentru judecarea in procedura accelerata a unui proces prin care compania vrea sa il oblige pe Elon Musk sa respecte acordul de achizitie convenit, in valoare de 44 de miliarde de dolari, transmite…

Elon Musk a rupt vineri seara tacerea de noua zile de pe contul sau de Twitter, platforma de socializare pe care incearca sa o cumpere pentru 44 de miliarde de dolari, postand o fotografie cu intalnirea pe care a avut-o joi cu Papa Francisc.

Twitter intentioneaza sa se conformeze cererii lui Elon Musk de a-i pune la dispozitie date privind conturile false, a scris miercuri publicatia Washington Post, citand o persoana familiara cu intentia companiei, transmite Reuters.

Elon Musk a intrat intr-o polemica vineri pe Twitter cu ocupantul locului al treilea in topul celor mai bogati oameni din Australia in legatura cu importanta pe care ar avea-o sfarsitul regimului de telemunca pentru a pune capat perioadei de pandemie, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.

Miliardarul și antreprenorul in domeniul tehnologiei Elon Musk ar fi recunoscut ca are un cont „secret" pe Instagram. Duminica, pe Twitter, ca raspuns la un aparent fan, fondatorul SpaceX a respins afirmațiile unui utilizator care susținea ca el ar fi administrat in secret acest cont, conform alephnews.ro.…

Elon Musk a spus ca firmele si guvernele ar putea sa plateasca in curand "un cost mic" pentru a utiliza Twitter, la doar cateva saptamani dupa ce a anuntat ca intentioneaza sa cumpere platforma de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

In calitate de noul proprietar al Twitter, miliardarul Elon Musk și-a exprimat pasiunea pentru libertatea de exprimare in ultima saptamana. El și-a aratat, de asemenea, confuzia cu privire la modul in care funcționeaza cu adevarat acest concept prețuit, potrivit unui editorial publicat in The Washington…

Elon Musk a starnit controverse in aceasta saptamana prin publicarea pe Twitter a unei poze care denunța deriva radicala a politicii de stanga in America, aratand cum ascensiunea stangii radicale a facut ca oameni ca el sa para brusc de centru-dreapta, deși opiniile lor nu s-au schimbat.