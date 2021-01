Twitter a pierdut 5 miliarde de dolari din capitalizare după interzicerea lui Donald Trump Acțiunile Twitter au scazut luni pana la un maxim de 12% pe bursa de la New York, ceea ce reprezinta aproximativ 5 miliarde de dolari din capitalizarea rețelei de microblogging, scrie Business Insider.Scaderea vine dupa ce Twitter a suspendat contul lui Donald Trump, unul dintre cele mai populare de pe platforma, cu 88 de milioane de urmaritori. Twitter a justificat interzicerea prin faptul ca președintele american a incitat la violența.La ora 19.00 (ora Romaniei), acțiunile Twitter erau in scadere cu 5,28%, iar valoarea bursiera a companiei era de 38,8 miliarde de dolari, conform datelor furnizate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

