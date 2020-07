Twitter a înregistrat cea mai mare creştere anuală a utilizatorilor zilnici din istoria companiei Cresterea se refera la numarul mediu al utilizatorii activi zilnic care genereaza venituri (monetizable daily active users -mDAU). Cresterea a fost determinata in primul rand de factori externi, precum masurile de distantare sociala impuse de autoritati si discutiile intense legate de pandemia de Covid-19. Analistii anticipau un numar de 176 de milioane de utilizatori zilnici. Compania a ratat in schimb asteptarile analistilor referitoare la veniturile trimestriale, in conditiile in care impactul economic al pandemiei a afectat afacerile cu publicitate referitoare la evenimente mari. Vanzarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

