Twitter a devenit prima platformă de socializare care permite reclame pentru canabis în SUA Compania a permis anterior doar publicitatea pentru produsele topice CBD derivate din canepa, in timp ce alte platforme de social media, inclusiv Facebook, Instagram si TikTok, urmeaza ”o politica de publicitate fara canabis”, deoarece canabisul ramane ilegal la nivel federal. Cu toate acestea, mai multe state din Statele Unite se indreapta spre a permite vanzarea de canabis recreativ, 21 permitand deja acest lucru. Twitter a spus miercuri ca va permite companiilor de canabis sa faca publicitate, atata timp cat au licenta corespunzatoare, sa treaca prin procesul sau de aprobare, sa vizeze doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

