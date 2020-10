Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat ca a blocat luni contul presedintelui Donald Trump din cauza ca acesta a incalcat politica companiei si a difuzat adresa de e-mail a unui ziarist de la New York Post, relateaza dailymail. Contul presedintelui a fost blocat pana cand postarea a fost eliminata, a confirmat gigantul social…

- Twitter a blocat luni contul lui Donald Trump din cauza ca acesta a incalcat politica companiei si a difuzat adresa de e-mail a unui ziarist de la New York Post, relateaza Agerpres.Politica de confidentialitate a Twitter stipuleaza ca utilizatorii nu sunt autorizati sa posteze informatii private ale…

- Președintele SUA Donald Trump va fi transportat vineri centrul medical militar Walter Reed, unde va ramane internat cateva zile, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit CNN. Decizia a fost luata ca o „masura de precauție”, dupa ce Trump a fost confirmat cu coronavirus.Casa Alba precizeaca ca liderul SUA…

- Contracandidatul lui Trump, Joe Biden, a spus ca el și soția sa „ii trimit toate gandurile bune” lui Donald Trump și primei doamne Melania, dorindu-le o „recuperare rapida”, scrie CNN.Candidatul democrat se alatura unei serii de lideri și politicieni mondiali care au trimis mesaje de susținere cuplului…

- Donald Trump este bine și va ramine izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american. Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. {{469830}}Medicul…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat sâmbata ca se asteapta la 'minciuni' si 'atacuri personale' din partea presedintelui Donald Trump în prima lor dezbatere televizata, ce va avea loc marti, dar s-a aratat încrezator ca îi…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19. Aceeasi masura a luat-o si Twitter, care a și blocat contul de campanie al președintelui american.

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…