Stiri pe aceeasi tema

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…

- In urma scandalului in care a fost implicata Facebook, programatorii Instagram lucreaza la o soluție pentru a le permite utilizatorilor sai sa iși descarce o copie a conținutului pe care l-au incarcat pe platforma. Acest nou instrument le va da posibilitatea celor care folosesc Instagram sa descarce…

- Miliardarul Mark Zuckerberg, co-fondator si presedintele executiv al Facebook, depune marturie in fata senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca popularul site de socializare sa permita unei companii sa aiba acces la datele personale a peste 87 de milioane de utilizatori.

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, relateaza News.ro.

- Aproape toți cei 2,2 miliarde de utilizatori de Facebook trebuie sa se gandeasca ca datele lor au fost colectate candva de catre diverse entitați sau ”ferme de date”, cu ajutorul unei vulnerabilitați.Publicația il citeaza pe Mike Schroepfer – directorul tehnic al Facebook.

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al...

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…