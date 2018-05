Stiri pe aceeasi tema

- Christina Aguilera revine dupa o pauza de 10 ani, pentru a-si promova noul album, "Liberation", ce va fi lansat la 15 iunie, scrie realitatea.net.Turneul, ce va purta numele "Liberation", va avea 24 de concerte si va incepe in luna septembrie, scrie Agerpres.ro.

- Maluma este un marinar care ratacește intre porturi, dupa ce inima i-a fost franta din dragoste. Se intampla in videoclipul piesei ”Marinero”, care a fost lansat cu doua saptamani inainte de aparitia noului album al cantaretului. Albumul numit ”F.A.M.E” este programat sa apara pe 18 mai și va fi al…

- In urma cu trei ani o aducea pe lume pe fiica ei și-a logodnicului Matthew Rutler, Summer Rain. Aceasta a doua ei sarcina s-a lasat, insa, cu mult kilograme in plus de care vedeta nu a scapat nici acum. Solista in varsta de 37 de ani nu se afla in cea mai buna forma fizica a ei, cu toate ca-și pregatește…

- Vanzarile pentru albumul ”Damn” au crescut cu 236%, dupa ce Kendrick Lamar a caștigat un Pulitzer, unul dintre cele mai prestigioase premii din literatura americana. Numai in saptamana de dupa caștigarea premiului, artistul a vandut 11.000 de copii fața de 1.000, cate vanduse cu o saptamana inainte.…

- Delerium este un proiect dance, din Vancouver, Canada, format in anul 1987. De-a lungul carierei, stilul muzical a trecut prin mai multe transformari, de la ambiental, industrial si electronic pop. Albumul “Karma” a garantat succesul proiectului pe scena muzicii electronice. Daca a fost ceva care sa…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…