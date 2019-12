Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea si Ajax Amsterdam au terminat la egalitate, 4-4, marti seara, la Londra, intr-un meci spectaculos din Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal. ''Lancierii'', la care mijlocasul roman Razvan Marin a fost rezerva, au avut meciul in mana, au condus cu 1-0 si 4-1, dar au primit trei…

- Florin Andone a devenit unul dintre jucatorii favoriți ai suporterilor echipei Galatasaray. Internaționalul roman a reușit dubla in primul meci ca titular, in victoria contra Sivasspor, scor 3-2, potrivit Mediafax.Andone deschis scorul in minutul 22, iar 20 de minute mai tarziu a transformat…

- Echipa olandeza Ajax Amsterdam, la care evolueaza mijlocasul roman Razvan Marin, nu va beneficia de sprijinul suporterilor la partida din deplasare cu Chelsea, de pe 5 noiembrie, din Liga Campionilor, a anuntat joi UEFA, scrie AFP.

- 'Este prea devreme sa tragem concluzii' despre Razvan Marin, a estimat Freek Jansen, ziarist olandez care se ocupa de Ajax Amsterdam, echipa la care joaca din vara fotbalistul roman, venit de la Standard Liege.

- Razvan Marin (23 de ani, mijlocaș central) nu a bifat din nou niciun minut pentru Ajax Amsterdam in meciul caștigat de „lancieri” in deplasare la ADO Den Haag, scor 2-0. Astfel, internaționalul roman a ajuns la 3 partide oficiale in care a fost rezerva neutilizata la Ajax, dupa o perioada in care fiul…

- ■ in etapa a VII-a a Ligii 3, CSM Ceahlaul va evolua simbata, in deplasare, impotriva echipei Universitatea Dunarea de Jos ■ pietrenii au plecat spre Galati cu o zi inainte de meci ■ simbata, FC Ozana va juca tot in deplasare, la Foresta Suceava ■ incepind din aceasta runda, partidele lunii octombrie…

- Ajax Amsterdam, cu mijlocasul roman integralist, a surclasat-o pe Fortuna Sittard cu scorul de 5-0, miercuri, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a patra a campionatului de fotbal al Olandei.

- Internationalul roman a fost un om de baza la Standard Liege (Belgia), echipa de la care a fost transferat pentru 12,5 milioane de euro. Ajuns la formatia din Amsterdam, „inchizatorul“ a fost tot mai criticat pentru prestatiile sale pana a pierdut primul „11“.