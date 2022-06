Stiri pe aceeasi tema

- Casa Vasile Pogor din municipiul Iași iși deschide astazi porțile pentru cei mici. Accesul copiilor in perimetrul intregului muzeu, inclusiv in casa memoriala, se va face de la ora 11.00, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Danga. In paralel, in curtea muzeului, vor avea loc…

- Prilejul Zilei Internaționale a Copilului, astazi, 31 mai 2022, Primaria Meteș a organizat o mica petrecere pentru toți copiii din comuna. Aceasta s-a desfașurat la Zona de Agrement Paraul Corbului din Ampoița,unde copiii au putut sa se joace fotbal, sa se distreze in parcul de joaca amenajat, dansuri,…

- Toți participanții la „operațiunea militara speciala de protejare a Donbasului” sunt eroi și ar trebui sa fie tratați ca atare, a declarat miercuri președintele rus Vladimir Putin la o reuniune a Prezidiului Consiliului de Stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Femeia de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 10 etaje, impreuna cu copiii ei, un baiat de 3 ani si o fata de 6 ani, urma sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei de care divortase in urma cu mai multa vreme. Politistii si procurorii au deschis dosar penal in acest caz. Tatal celor doi copii…

- Așa considera presedintele Comisiei de Sanatate din Senat, medicul Adrian Streinu- Cercel. El a precizat ca unele lanturi de farmacii s-au aratat deja dispuse sa participe la programele de vaccinare: Vorbesc de vaccinarile, pe de o parte, din programele auxiliare /…/ programul national de imunizare,…

- Din dorința de a-i ajuta pe refugiații din Ucraina, elevii si personalul Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au strans in ultimele zile alimente, fructe, dulciuri, produse de igiena, dezinfectanți și rechizite. Acestea au ajuns astazi la cateva zeci de copii refugiați, care sunt…

- Micii handbaliști din Banat vor avea o zi de sarbatoare, duminica, la sala Constantin Jude din Timișoara. 18 echipe de fete și șapte de baieți, din Arad, Caraș Severin și Timiș, se vor intrece in cadrul Festivalului de Minihandbal Poli 75. Se va juca in paralel pe trei terenuri, cu incepere de la ora…

- In tabara provizorie de la Liceul Tehnologic ''Latcu Voda'' din Siret a fost amenajat un loc de joaca pentru un numar de 25 de copii refugiati din Ucraina si cazati temporar acolo, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Prefecturii Suceava, Emil Tehaniuc, potrivit Agerpres. Fii la curent…