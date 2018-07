TVR LIVE VIDEO BELGIA JAPONIA STREAMING ONLINE. Ultima oara cand aceste doua reprezentative s-au intalnit la Mondiale a fost in 2002, in faza grupelor, cand meciul s-a incheiat la egalitate, dar amandoua s-au calificat in optimi. Astazi acest scenariu este imposibil sau, cel putin, daca egalitatea se va mentine 120 de minute tot se va stabili o invingatoare, fie si in utma loviturilor de la 11 metri. Belgia este mare favorita la victorie, Japonia fiind considerata cea mai slaba nationala dintre cele 16 ajunse in optimi.

TVR LIVE VIDEO BELGIA JAPONIA STREAMING ONLINE. De altfel, niponii…