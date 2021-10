Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de natura, peste si voie buna, sunt asteptati la acest sfarsit de saptamana in parcul IOR, la “Targul Pestelui de Toamna”. Pentru pregatirea festinului, maestri bucatari din toate zonele tarii au gatit preparate alese. Cantitatile de peste sunt impresionante, peste 10.000 de portii din peste…

- Alege sa te bucuri de toamna si sa evadezi din cotidian cu ajutorul celor mai noi romane de dragoste. Toamna aceasta, te poti bucura de o escapada in timp si sa traiesti cu ochii mintii povestile de dragoste din cel mai recent volum al romanului Bridgerton. „Bridgerton. In drum spre altar. Povestea…

- Virusul Covid-19 a indoliat o lume intreaga, de la apariția sa in decembrie 2019. In țara noastra, peste 35.000 de romani au decedat, de asemenea, in urma infectarii cu noul coronavirus. Printre persoanele care și-au pierdut viața in urma imbolnavirii cu Sars-Cov-2 se numara și o serie de persoane publice.…

- Agra Asigurari, compania specializata in domeniul asigurarilor agricole, introduce noi beneficii pentru fermierii romani in cadrul pachetelor de reinsamanțare a culturilor. Noutațile din acest an vizeaza atat culturile de toamna, cat și culturile de primavara. La culturile de toamna, rapița și cereale,…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat joi ca lanseaza editia de toamna a programului “Litoralul pentru toti”, care se deruleaza in perioada 1 – 30 septembrie, si prin care romanii se pot caza in hotelurile clasificate din statiunile de la Marea Neagra cu preturi incepand de…

- Cele mai tari show-uri de televiziune intra in grila toamna. Filme, seriale și producții de divertisment din vin septembrie la principalele posture de televiziune romanești. Iata cu ce ne atrag Antena 1, Pro TV și Kanal D din toamna. Surprinzator, populare emisiuni precum ”Vocea Romaniei”( Pro TV),…

- Dupa ani de zile de colaborare și apariții televizate, Oana Cuzino pleaca de la Pro TV. „Ce se intampla, doctore?”, emisiunea prezentata de aceasta, e scoasa din grila televiziunii, din toamna. Emisiunea „Ce se intampla, doctore?” difuzata de luni pana vineri, in cadrul Știrilor PRO TV matinale și duminica,…

- Antena 1 anul acesta iși propune sa devina postul numarul 1 in media romaneasca. Deja are investiții majore in producții consacrate, dar propune și unele noi. Grila de toamna a postuli este plina de producții de succes. Ramane sa vedem daca va reuși sa-și atinga acest desiderat din septembrie. Antena…