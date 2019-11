Cum va fi sambata vremea in Maramures

In judetul nostru vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil cu unele innorari in cursul noptii cand izolat vor fi conditii sa ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si 22 de grade, iar cele minime intre… [citeste mai departe]