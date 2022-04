Catalin Sava (FOTO DREAPTA) este noul director general al TVR Iasi. Acesta il va inlocui incepand din aceasta saptamana pe Horia Gumeni (FOTO STANGA), cel care a ocupat functia respectiva din martie 2022 si pana in prezent. "Lucrez la TVR din 2009 oficial, am fost redactor la Iasi, am intrat prin concurs la TVR 3, am prezentat Festivalul Enescu si Concertul de Anul Nou de la Viena, am lucrat la Jurnal Cultural, TVR Cultural, am fost redactor-sef la Departamentul Cultural –Alte Minoritati, apoi director la Departamentul Minoritati din cadrul TVR. Am luat doua premii APTR, pentru "Restaurare",…