- Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat, marți, in unanimitate, acordarea licenței pentru difuzarea pe satelit și in sistem digital terestru a postului de televiziune TVR Cultural. Emisia va fi reluata pana la finalul acestui an.

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat marti cu amenda de 50.000 de lei News Romania si 5.000 de lei Antena 3. Potrivit unui comunicat al CNA transmis AGERPRES, au mai fost sanctionate cu cate doua somatii publice posturile Antena 3 si Pro TV. Intrunit in sedinta publica miercuri, Consiliul…

- Dupa ce Consiliul National al Audiovizualului are, mai nou, atributii si in cazul continutului online, vloggerii ar putea fi amendați de CNA. Potrivit noii legi a audiovizualului, pot fi amendați atat vloggerii cat si creatorii de continut.Membrii CNA vor putea da si amenzi de la 2.000 la 3.000 de lei,…

- Consiliul Național al Audiovizualului a mai scos un lot de licențe radio la concurs, una dintre ele la Piatra Neamț. A caștigat-o societatea Sercon Business Group SRL Piatra Neamț, cu un proiect editorial numit ”Radio 1”, o preluare de denumire a unui post de radio de succes intr-o anumita perioada…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, joi, cu somatii publice posturile Antena 3, Realitatea Plus, Romania TV din cauza incalcarii legislatiei audiovizuale si a transmis decizii de intrare in legalitate pentru spoturile de teleshopping aferente campaniilor de promovare a produselor:…

- Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu amenzi mari posturile de televiziune News Romania și Nașul TV. Care au fost motivele și cat de mari au fost amenzile? CNA, amenzi usturatoare pentru doua posturi TV Postul de televiziune Nașul TV a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar daca acesta…