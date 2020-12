TVR 2 difuzează în premieră filmul Louis van Beethoven Sambata, 19 decembrie, de la ora 20.05, TVR 2 difuzeaza, in premiera filmul Louis van Beethoven, cea mai mare productie germana de film realizata in 2020, special pentru Anul Beethoven si implinirea a 250 de ani de la nasterea lui. Filmul a avut premiera online in octombrie, la Festivalul de Film de la Biberach, iar TVR 2 se numara printre cele foarte putine televiziuni care il difuzeaza in premiera, chiar si inaintea televiziunilor producatoare din Germania si Austria (si care l-au programat de Craciun). Filmul biografic in regia lui Niki Stein incearca sa desluseasca mai multe aspecte despre… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- unica data oficiala folosita pentru a marca nasterea in acele timpuri Ziua Beethoven - 250 la Radio Romania Muzical 17 decembrie 1770 este ziua cand a fost botezat Ludwig van Beethoven - unica data oficiala folosita pentru a marca nasterea in acele timpuri. Este data cand sarbatorim 250 ani de la nasterea…

- Un concert al Orchestrei Romane de Tineret, condusa de dirijorul Cristian Macelaru, va putea fi ascultat in direct de la Ateneul Roman, duminica, de la ora 19,00, pe pagina de Facebook a Centrului National de Arta Tinerimea Romana. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, programul cuprinde Concertul…

- SRI a publicat, in premiera, un lung mesaj despre atacul terorist care a avut loc, luni seara, la Viena. „Atentatul de la Viena, comis intr-o tara central-europeana, ferita de asemenea de atentate teroriste semnificative in istoria recenta, este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta…

- Stagiunea Filarmonicii "George Enescu" continua, joi, de la ora 19,00, in regim live, cu concerte transmise in direct, fara spectatori, din Sala mare a Ateneului Roman, pe canalele online ale institutiei, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, Orchestra simfonica…

- Unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, Corpus Christi, se va lansa in Romania in ciuda inchiderii cinematografelor din București. ”Decizia inchiderii cinematografelor in București a...

- Deschiderea stagiunii simfonice 2020 - 2021 a Filarmonicii "George Enescu" va fi pe 7 si 8 octombrie, in Sala mare a Ateneului Roman, cu un concert al Orchestrei Filarmonicii, condusa de dirijorul englez Stefan Asbury. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, din program fac parte lucrarile Pavana…

- Stagiunea 2020 - 2021 a Filarmonicii „George Enescu" va debuta, la Ateneul Roman, pe 7 octombrie, cu un concert in care vor fi prezentate lucrari de Gabriel Faure, Camille Saint-Saens si Ludwig van Beethoven.Orchestra Filarmonicii, condusa de dirijorul englez Stefan Asbury, propune un program…

- Melomanii care vor sa mearga la concertul din aceasta saptamana al filarmonicii ploiestene vor avea ocazia sa asculte piese semnate de doi dintre cei mai importanti compozitori ai muzicii clasice. Concret, Concertul pentru doua trompete și orchestra RV 537, in Do major, de Antonio Vivaldi, deschide…