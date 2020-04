Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Inviere de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti va fi transmisa in direct de postul TVR 1. Echipele de filmare ale televiziunii publice vor transmite imagini din intreaga tara in noaptea de 18 spre 19...

- Biserica Ortodoxa anunța noi reguli pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Pelerinajul de Florii nu se mai ține anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credincioșii pot ieși in fața casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta. Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina va fi distribuita la cerere, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, transmite Patriarhia Romana. ”Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina adusa de la Ierusalim va fi distribuita la cerere, de voluntari cu masca, manusi si ecuson, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se…

- Biserica Ortodoxa Romana anunța ca slujbele din duminica de Florii și cea de Paști se vor ține cu ușa inchisa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavrius, anunța Agerpres.Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi,…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi, a declarat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu. „In conditiile aspre ale actualelor reglementari valabile in starea de urgenta, slujbele din aceasta…

- Cea mai importanta sarbatoare crestina, Pastele, se va desfasura anul acesta fara enoriasi din cauza masurilor restrictive pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.Slujba de Inviere din acest an va fi oficiata cel mai probabil de preoți, in biserici, fara participarea enoriașilor, au precizat…