Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.800 de narcise galbene, cate una pentru fiecare mila (1,6 km - n.red.) ce separa Ucraina de Liverpool, au fost oferite duminica mamelor din acest oras britanic pentru a marca "drumul spre Eurovision" si pentru "a arata solidaritatea" cu tara devastata de razboiul declansat de Rusia, informeaza…

- Ciștigatorul etapei naționale Eurovision 2023, Pasha Parfeni, a declarat la sfirșitul concursului ca va reprezenta Republica Moldova la cel mai inalt nivel. El a obținut cel mai mare punctaj atit de la juriu, cit și din partea publicului, transmite moldova1. „Emoții cu siguranța sint, dar vreau sa va…

- Trupa de rock „BoomBox” a publicat ultimele imagini cu Teatrul Dramatic din Mariupol in picioare, inainte sa fie bombardat de ruși, scrie publicația ucraineana Gazeta . In prezent, in orașul pe care il controleaza, rușii au inceput demoleze ceea ce a mai ramas din cladirea instituției . Cu doua zile…

- Florin Raduța nu a fost acceptat in competiția Eurovision din Romania, dar a ajuns in semifinale in San Marino. Caștigatorul X Factor a dezvaluit ca s-a inscris in țara, dar a fost respins, iar acum are șansa de a reprezenta San Marino in marea competiție care se va ține in Liverpool.

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- Roger Waters, membru cofondator al trupei Pink Floyd, ar putea vorbi in numele Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Waters este impotriva inarmarii Ucrainei deoarece prelungeste nejustificat razboiul. Muzicianul a criticat inca de la inceputul invaziei raspunsul SUA si al Occidentului…

- Editia din acest an a concursului Eurovision care se va desfasura la Liverpool va avea sloganul ‚’United by Music’’ („Uniti prin muzica”), cu o ilustratie care prezinta mai multe inimi care bat impreuna, relateaza BBC pe site-ul sau, potrivit Agerpres. BBC a declarat ca acesta „reflecta originile concursului”,…

- Anul trecut, evenimentul european a fost caștigat de Ucraina, dar ca urmare a razboiului, concursul va avea loc pe 9, 11 și 13 mai 2023 in alt stat european in numele Ucrainei, care a caștigat concursul grație victoriei obținute de Kalush Orchestra in 2022. Deși s-a aflat in mijlocul unui scandal, legat…