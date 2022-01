TVA ZERO la alimentele de bază? Propunere cu un impact uriaș pentru foarte mulți români Dupa scumpirile care i-au lovit din plin indeosebi pe romanii cu venituri reduse și pe fondul ingrijorarilor pe care cei mai mulți le au, in plina iarna, pe tema creșterilor de prețuri de la energie și gaze naturale, o unda de speranța ar putea veni odata cu o masura despre care s-a aflat ca ar […] The post TVA ZERO la alimentele de baza? Propunere cu un impact uriaș pentru foarte mulți romani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o masura care va avea un impact uriaș și se va resimți in buzunarul fiecarui roman. Executivul va propune Comisiei Europene eliminarea totala a TVA-ului pentru alimentele de baza. Guvernul ia in considerare și chiar va propune Comisiei Europene TVA zero la alimentele de…

- Peste 60 de persoane au fost ranite, zeci cu rani care le pun viața in pericol, intr-un incendiu masiv care a izbucnit intr-un complex de apartamente din Bronx, duminica, au declarat oficialii. Conform New York Times, incendiul a izbucnit intr-un apartament duplex de la etajele doi si trei si desi focul…

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu considera ca in conditiile in care Romania va beneficia pana in 2027 de cea mai mare suma obtinuta vreodata din finantari europene, capacitatea tarii noastre de a absorbi fondurile europene devine factorul esential al cresterii economice in anii urmatori.…

- Alexandru Rafila spune ca mai intai trebuie sa vedem daca aceste vaccinuri mai sunt eficiente. Intre timp, in intreaga lume, autoritațile sunt tot mai preocupate sa investeasca in noile tratamente impotriva COVID. In paralel, in Romania, orice inițiativa și orice cercertare este ignorata cu desavarșire.…

- Un asteroid care este numit „ 2008AH” si are dimensiunile Monumentului lui George Washington se indreapta spre Pamant pe 27 decembrie. Daca ar exista un impact, efectul ar fi mai devastator decat in cazul unei arme nucleare.

- Totul a ieșit la iveala dupa ce un consilier din comuna a sesizat autoritațile. Primarul, viceprimarul și casierul sunt cercetați pentru abuz in serviciu, complicitate și instigare la abuz in serviciu, dar și fals in inscrisuri materiale.„Le-au imparțit dupa bunul plac, nu au ținut cont de cine are…

- Ceapa calita in ulei poate fi o adevarata bomba calorica, la fel ca toate alimentele prajite puternic. In plus, legumele prajite iși pierd din elementele nutriționale. Pe langa mirosul puternic care persista ore bune, ceapa prajita este extrem de nesanatoasa, la fel ca toate alimentele prajite.O varianta…