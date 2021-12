TVA-ul scade de la 19% la 5% pentru aceste produse. Klaus Iohannis a promulgat legea!

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat astazi mai multe legi printre care și una care prevede includerea dronelor pe lista cu dispozitive militare. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 6 decembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 16 noiembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Educația financiara urmeaza sa fie introdusa in școli, ca parte a cursului de educație antreprenoriala, conform unui proiectului de lege votat…

- Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize…

- Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 30 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliența necesar Romaniei…

- "Persoanele cu handicap grav care au realizat, in profesia de avocat, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare in conditii de handicap grav beneficiaza de reducerea cu 15 ani a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr.1", prevede legea.Proiectul a fost adoptat initial de Parlament…

- Romanii sunt ingrijorați dupa anunțul privind scumpirea gazelor, iar unii dintre ei deja au primit facturi majorate. Ce face Klaus Iohannis, dupa ce romanii s-au plans de scumpirile la gaze In acest sens, președintele Klaus Iohannis a decis sa treaca la acțiuni. Șeful statului și premierul Florin Cițu…