TVA-ul mărit aduce cu sine scumpiri în noul an Noile modificari de reforma fiscala aduc cu sine, de la 1 ianuarie 2024, numeroase modificari in ceea ce privește cotele de TVA. Vom face o scurta trecere in revista a principalelor creșteri de TVA in noul an. TVA-ul pentru panourile fotovoltaice, panourile solare termice, pompele de caldura si alte sisteme de incalzire de inalta eficienta, produsele bio-tradiționale, cat și serviciile din cluburi, sali de sport și festivaluri va crește de la 5% la 9%. Aceasta creștere se va produce și in cazul accesului la evenimente sportive, balciuri, parcuri de distracții… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

