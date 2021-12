TVA redus la 5% pentru comercializarea cărţilor în format electronic Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor in format electronic. Actul normativ modifica articolul 291 alineatul (3) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Legea promulgata prevede extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA si asupra comercializarii cartilor in format electronic, in […] The post TVA redus la 5% pentru comercializarea cartilor in format electronic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

