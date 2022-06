Mai multe produse se vor scumpi dupa ce TVA ar urma sa fie majorat cu 10 procente, de la 9% la 19%. Coaliția (PSD, PNL, UDMR) a facut o lista de masuri fiscale care ar urma sa intre in vigoare de anul viitor, precum eliminarea impozitului specific in Horeca, creșterea TVA la produsele care conțin […] The post TVA, majorat cu 10% la mai multe produse. Ce masuri a pregatit coaliția pentru 2023 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .