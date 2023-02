Stiri pe aceeasi tema

- Sute de tone de zaț de cafea ajung zilnic in canalizarile de pe tot mapamondul. Foarte puțini oameni știu ca zațul de cafea poate fi refolosit. Astfel, nu mai arunca niciodata cafeaua care a ramas in filtru sau in ibric. Ce sa faci cu ea, de fapt. Zațul de cafea poate fi refolosit. La ce […] The post…

- Viorica Dancila, fost președinte al PSD și fost premier al Romaniei, actualmente lider la gruparea politica Națiune Oameni Impreuna (NOI), vrea desecretizarea contractului de privatizare a Petrom, companie la care lucreaza soțul. Dancila spune ca, de fapt, desecretizarea trebuie sa se faca in Parlament.…

- ABC News vorbește in exclusivitate cu o femeie care povestește ca a evadat dintr-o exploatație ilegala despre care anchetatorii spun ca facea parte dintr-un efort al cartelurilor de a produce marijuana in statele care au legalizat drogul. La o zi dupa ce Alejandra, care nu este numele ei real, a sosit…

- Dupa intalnirea de la Asociația Municipiilor, primarul Andrei Carabelea a facut o declarație extrem de interesanta in emisiunea Cafeaua de dimineața de astazi, 16 decembrie. Subiectul se refera la achiziționarea de catre Primaria Municipiului Piatra Neamț a cladirii care adapostește piciorul telegondolei.…

- Textul tanarului autor britanic Robert Icke, The Doctor, va fi prezentat in premiera in Romania pe scena Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” in viziunea scenica a renumitului director de scena Andrei Șerban, care regizeaza pentru prima data la Timiș

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a declarat ca in cursul zilei de astazi, 27 noiembrie, se lucreaza in ritm alert la cazanul nr. 2 al centralei de termoficare. Bogdan Loghin a subliniat faptul ca prin aceste lucrari se rezolva problema termoficarii in Radauți pentru urmatorii 10 ani. „Reamintesc…

- ”Marile retele de retail au inregistrat in 2021 o cifra de afaceri cumulata cu aproape 20% mai mare fata de 2019, an pre-pandemic, cu 60% peste rata de crestere a consumului din ultimii doi ani (12,5%), si peste inflatia cumulata din perioada 2020-2021, de 7,8%,” potrivit studiului Romania Retail Snapshot,…

- Pe Gelu Duminica, Wikipedia il prezinta sociolog și activist. In varsta de 45 de ani, galațeanul de etnie roma este mai mult decat atat. Lucreaza ca profesor asociat al Facultații de Sociologie și Asistența Sociala a Universitații din București, iar in ultimii 12 ani a contribuit ca expert și manager…