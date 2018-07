TVA de 9% la apă. LEGEA, promulgată de Iohannis Camera Deputatilor a decis ca serviciile de alimentare cu apa si de canalizare sa beneficieze de cota redusa de TVA de 9%, adoptand in unanimitate un proiect de lege pe aceasta tema. Proiectul modifica si completeaza in acest sens art. 291 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare extinderea sferei operatiunilor pentru care se aplica o cota redusa a taxei pe valoarea adaugata. Astfel, cota redusa de 9% urmeaza sa se aplice si serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare si pentru livrarea apei pentru irigatii in agricultura. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

