TVA de 5% pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice şi solare Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede reducere a TVA de la 19% la 5% pentru panouri fotovoltaice, pompe de caldura si panouri solare pentru a veni in sprijinul investitiilor in energie regenerabila si eficienta energetica. Legea merge la promulgare. Aceasta masura se aplica pentru persoane fizice și instituții. Firmele au fost excluse

