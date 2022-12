TVA 5% pentru produse derivate din lemn Parlamentarii #PNL au depus un amendament care prevede reducerea TVA de la 19% la 5% pentru peleți din lemn, brichete din lemn, inclusiv vreascuri, ramuri și butuci, astfel incat cei care folosesc pentru incalzire astfel de produse sa beneficieze de prețuri mai mici cu aproximativ 14% (peste 3 milioane de gospodarii din toata țara se incalzesc cu lemne de foc sau produse derivate din lemn). Proiectul a primit aviz pozitiv in cadrul Comisiei pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților și urmeaza sa primeasca raport in cadrul comisiilor… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

