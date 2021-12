Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren in cea mai scumpa zona din București catre Camera de Comerț și Industrie (CCIR) a fost votat miercuri de plenul Senatului. Rezultatul votului a fost 81 pentru, 38 contra și 2 abțineri. Cu doar o zi in urma, proiectul primise…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, doua proiecte de lege pentru completarea Codului fiscal, potrivit carora pentru livrarea lemnelor de foc se va aplica TVA de 5%. Potrivit unuia dintre proiecte, cota redusa de TVA de 5% se aplica pentru livrarile de lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci,…

- Plafonarea prețurilor la energie și gaz și compensarea facturilor, adoptate de Parlament. De cand se aplica și cum se vor calcula facturile Plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptata de Parlament. De cand se aplica și cum se vor calcula facturile Proiectul de lege care…

- Deputații au votat, miercuri cu 285 de voturi pentru și unul împotriva proiectul de lege care plafoneaza prețurile la energia electrica și gaze. Proiectul a fost dezbatut în regim de urgența la solicitarea PSD și merge la promulgare la presedintele Klaus Ioahnnis astfel încât,…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…

- Guvernul se pregatește sa susțina din nou de la bugetul de stat indemnizațiile de șomaj tehnic, pana la 31 decembrie 2021, in contextul in care Executivul vorbește din nou despre „interzicerea” unor activitați economice, ca urmare ritmului accelerat de creștere a imbolnavirilor cu COVID-19, arata un…

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de urgența prin care vrea sa-i stimuleze pe cei care primesc ajutoare sociale sa munceasca. Persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social vor fi obligate sa se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de munca din 6 în 6 luni. De asemenea, acele…