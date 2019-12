Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit. Serialul YOU s-a intors cu cel de-al doilea sezon. Este 26 decembrie, așa ca cel de-al doilea capitol al indragitului serial este deja „prezent” pe Netflix. Nu-i chiar serialul de Craciun la care ai sperat, nu e cu elfi și cu Moș Craciun, dar este, cu siguranța, serialul pe…

- Cu o saptamana inainte de premiera The Witcher, Henry Cavill a surprins fanii cu al doilea trailer și cel final, in cadrul unui eveniment in Manila, Filipine, unde a participat alaturi de producatoarea Lauren Schmidt Hissrich. The Witcher are premiera globala pe Netflix pe 20 decembrie, 2019. O calatorie…

- Prietenii se muta de la Netflix la HBO Max. Jennifer Aniston a marturisit, intr-o emisiune TV, ca „se lucreaza la ceva”, dar ca nu este vorba despre un reboot Friends, ci despre o noua producție in care se vor regasi actorii din popularul serial. Informațiile sunt puține și doar pe surse, cert este…

- Netflix a anunțat astazi al doilea sezon „The Witcher”, noua drama fantasy bazata pe seria de romane best-seller. ” The Witcher” sezonul 2 va avea opt episoade, la fel ca primul sezon. Cel de-al doilea sezon va incepe producția in Londra, la inceputul anului 2020, pentru o lansare planificata in 2021.…

- Hal, prinț rebel și moștenitor reticent al tronului englez, a intors spatele vieții de la curte și traiește printre oameni. Insa atunci cand tiranul sau tata moare, Hal este incoronat Regele Henry V și este forțat sa accepte viața din care a incercat sa evadeze. Acum, tanarul rege trebuie sa se confrunte…

- Aaron Paul, Vince Gillian și alții iți ofera o privire in culisele EL CAMINO: UN FILM BREAKING BAD și iși exprima entuziasmul pentru șansa de a putea povesti urmatorul capitol din povestea lui Jesse și de a se reintalni cu ceilalți actori și cu echipa de filmare. Creat, scris și regizat de Vince Gilligan,…

- Așteptarea a luat sfarșit! Sezonul 5 din Peaky Blinders este de astazi pe Netflix. Pentru cei care nu știu seria, oamenii de la Cinemagia.ro v-au facut aici un mic sumar: Thomas continua sa se intalneasca cu Grace, barmanița la pub-ul Garrison, fara sa știe ca ea a fost pusa de Campbell pentru a-i spiona…

- Așteptarea a luat sfarșit. Știm data la care serialul Netflix YOU se va intoarce cu sezonul doi. Al doilea capitol al indragitului serial se va lansa pe 26 decembrie, deci vom avea ce anume sa vedem de Craciun. Nu, nu la „Singur Acasa” ne referim. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, trailerul...…