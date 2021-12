TV OLED vs LED: diferența dintre cele două tehnologii Atat modelele de TV OLED, cat și cele cu LED folosesc panouri subțiri cu milioane de pixeli pentru a oferi o calitate a imaginii foarte clara, iar in ambele categorii exista televizoare excelente. Diferența majora consta in modul in care acestea lumineaza imaginea. Daca ne uitam strict la calitatea imaginii, este greu de intrecut un TV OLED. Dar exista o mulțime de motive pentru care ați putea opta pentru un televizor LED. Un factor de netagaduit este prețul. De asemenea, LED-urile sunt disponibile intr-o varietate mai mare de dimensiuni și modele, deși opțiunile pentru un TV OLED sunt in creștere.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

