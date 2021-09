Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, spune ca este nevoie de tratarea continua a pacienților cu afecțiuni cardiovasculare in condițiile in care sunt persoane care, dupa infectarea cu coronavirus, au dezvoltat forme…

- La sfarsitul lunii iunie politistii din Cernavoda au descoperit intr-un apartament cadavrul unei fetite de un an si zece luni. Corpul zacea acolo de trei sau patru zile, iar cand politistii au patruns mama fetei a incercat sa fuga.

- Policlinica MedTotal este deschisa in Bistrița, pe str. 1 Decembrie, nr. 30. Unitatea medicala dispune o sala de mica chirurgie și tratamente, dar și o sala de ecografie. MedTotal ofera consultații pentru urmatoarele specialitați medicale: Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie plastica, Chirurgie generala,…

- Viata unui tanar parinte este mai dificila decat pare. Chiar si dupa ce treci de primii 2 ani, intreaga ta rutina inca se invarte in jurul celui mic, acesta avand in permanenta nevoie de atentie. Trebuie sa fii aproape de el non-stop pentru a-l tine in siguranta, intrucat mai ales copiii de gradinita…

- O romanca in varsta de 47 de ani a fost arestata de carabinieri, in Italia, dupa ce a batut și amenințat, timp de mai mulți ani, un batran in varsta de 85 de ani, de care trebuia sa aiba grija.

- Atunci cand pronuntam numele Traian Petcu ne aducem aminte de vremurile indepartate si glorioase in ceea ce priveste atletismul romanesc. Veteranul atlet a dus o viata activa pana joi, atunci cand a pierdut lupta cu moartea la incredibila varsta de 97 de ani. Una dintre cele mai mari dorinte ale lui…

- Bateristul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane rock Slipknot, Joey Jordison, a murit la varsta de 46 de ani, informeaza contactmusic.com. Intr-un comunicat citat de BBC, familia lui Jordison a transmis ca el a murit linistit, in somn. Nu a fost dezvaluita cauza decesului. „Moartea lui…

- "In ceea ce priveste totalul populatiei cu varsta de cel putin 12 ani, obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 reprezinta singura optiune realista in ceea ce priveste responsabilitatea personala si angajamentul solidar de mentinere a sanatatii proprii, a altora si de a se ajunge la imunitate colectiva",…