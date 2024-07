Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, in prezent secretar general adjunct al Guvernului, vrea sa ajunga iar senator, dar nu in județul pe care l-a pastorit, pentru ca nu-l voteaza mai nimeni, ci in alta circumscripție electorala. Actualul secretar general adjunct al Guvernului, Adrian Țuțuianu,…

- Stresat de prețuri și facturi, alegatorii devin tot mai distanți fața de partide și de liderii lor. Ii vad certandu-se, desparțindu-se, impacandu-se de nevoie și separandu-se iar, in funcție de interesele de sezon. Oamenii vad stanga amestecata cu dreapta pe aceeași lista electorala și ajung sa fie confuzi.…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, va fi prezent la o conferința organizata la Cluj. Evenimentul, „Romania in Europa. Centru vs. Periferie” face parte din seria „Marea Dezbatere Naționala” și il are ca invitat special pe Mircea Geoana.La conferința vor vorbi și profesori de la cele mai…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, va fi prezent la o conferința organizata la Cluj. Evenimentul, „Romania in Europa. Centru vs. Periferie” face parte din seria „Marea Dezbatere Naționala” și il are ca invitat special pe Mircea Geoana.La conferința vor vorbi și profesori de la…

- In urmatorii ani, Romania are șansa sa devina un hub regional de dezvoltare, a afirmat astazi, la Iași, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. El a participat la dezbaterea cu tema „Prioritațile Moldovei pentru realizarea saltului istoric de dezvoltare și transformarea sa intr-un hub economic…

- Secretarul general al PNL Lucian Bode le-a transmis, sambata, liberalilor de la Cluj, ca partidul nu se va opri pe 9 iunie si a punctat ca „aAvem de castigat alegerile prezidentiale si avem de dat un Guvern pentru urmatorii 4 ani”. El a venit cu o palarie pe care si-a scos-o in fata celor prezenti in…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor catalogheaza drept „o minciuna” narativa conform careia PSD si PNL merg impreuna pentru a asigura stabilitatea tarii, el fiind de parere ca „de un an de zile, in Romania putem discuta despre orice, doar de stabilitate politica nu putem discuta”, relateaza News.ro.„Ei…

- Intrebat cum comenteaza declaratia lui Mircea Geoana potrivit caruia a ajuns aproape singur secretar general adjunct NATO, Ionuț Stroe a raspuns: ”Putina modestie nu strica, mai ales in politica. Cariera domnului Geoana e strict si indisolubil legata de interesele acestei tari, presedinte al senatului,…