- Vicepreședintele PSD pentu regiunea de Nord-Est, senatorul Doina Federovici, a declarat joi, printr-un comunicat de presa, ca decizia Guvernului de a aproba proiectul autostrazii Targu Neamț-Iași-Ungheni, ce va fi realizat in regim de parteneriat public-privat, reprezinta prima inițiativa de acest gen…

- “Palatul Cotroceni nu este proprietatea privata a cuiva si nici nu poate fi considerata asa. Este decizia noastra de a marca Ziua Europei, decizia noastra de a nu merge pe calea scandalului si vreau sa fac o precizare: eu, PSD si Guvernul nu avem niciun razboi cu presedintele Iohannis”, a spus Liviu…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat vineri ca "iesirea nervoasa" a presedintelui Klaus Iohannis, prin care i-a cerut demisia premierului Dancila, este ciudata, iar daca asta este "strategia de campanie electorala construita in laboratoarele Cotroceniului", atunci este…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Au fost imagini mai rar intalnite, luni in jurul pranzului, in fata intrarii in Palatul Victoria, care adaposteste sediul Guvernului. Pana sa ajunga sa discute cu premierul Dancila, in cadrul unei intrevederi programate sa inceapa la ora 13, mai multi manageri de spital veniti in Capitala din mai toate…

- "Astazi aprobam ordonanta de urgenta care intareste rolul Comisiei Nationale de Prognoza, transformand-o in Comisia Nationala de Strategii si Prognoza, ca urmare a preluarii atributiilor in ceea ce priveste politicile publice, monitorizarea investitiilor majore in economie, precum si implementarea…

- Nu doar ministrul Muncii a parut surprins de continutul comunicatului facut public dupa discutiile de la Cotroceni, ci si sefa Guvernului. Dupa ce a fost alaturi de Lia Olguta Vasilescu, marti la pranz, la intrevederea cu presedintele Iohannis, pe tema salarizarii, dupa aplicarea Legii salarizarii bugetarilor,…

- Edilii marilor orase ale tarii au venit in Capitala, pentru ca vineri dimineata au avut o intrevedere cu sefa Guvernului. Printre cei care s-au aflat,de la ora 10 incepand, la masa discutiilor cu premierul Dancila s-au numarat edilul Iasului, Mihai Chirica, si cel al Aradului, Gheorghe Falca. La intalnire…