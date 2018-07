Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului l-a validat miercuri pe social-democratul Gabriel Vlase ca director al Serviciului de Informatii Externe (SIE). S-au inregistrat 340 de voturi "pentru" si 31 "impotriva". Vlase a fost propus pentru preluarea acestei functii de presedintele Klaus Iohannis.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal, informeaza AGERPRES . S-au inregistrat 167 de voturi “pentru”, 97 ”impotriva” si 19 s-au abtinut. Raportul a fost adoptat marti dupa-amiaza de parlamentarii din Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea…

- Coaliția PSD-ALDE a reușit sa treaca Codul Penal prin Camera Deputaților cu 167 de voturi pentru, 97 impotriva și 19 abțineri. Proiectul a trecut la mustața, pentru ca limita era de 165 de voturi. Dupa dezbaterile de miercuri, legea ar urma sa intre joi la votul final in procedura de urgenta, iar apoi…

- Senatul va dezbate marti, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, potrivit ordinii de zi a plenului, propunerea legislativa de modificare a Codului penal, act normativ care a primit luni raport favorabil din partea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Coaliția PSD-ALDE…

- Legile justiției și pensiile speciale pentru aleșii locali, procedura accelerata. Conducerea Camerei Deputaților a programat o ședința de plen pentru marți, de la ora 10:00, deși in programul uzual, ziua de marți era destinata lucrarilor in comisiile parlamentare. Pe ordinea de zi figureaza una dintre…

- ICCj sesizeaza CCR pentru modificarile Codului de Procedura Penala. Decizia vine dupa ce Camera Deputatilor a adoptat Codul de Procedura Penala. De altfel, o reactie dura a venit si de la Klaus Iohannis. Social-democratii fac ceva "nemaiintalnit" - voteaza legi cu dedicatie pentru seful lor, Liviu Dragnea.…

- Comisia speciala pentru modificarea Legilor justitiei, cunoscuta si sub numele de „Comisia Iordache”, a votat joi cu 15 voturi „pentru” si 3 „impotriva” raportul de modificare a Codului de procedura penala. Documentul a plecat, astfel, spre dezbatere in Camera Deputatilor, in calitate de prima camera…