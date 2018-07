”In noiembrie-decembrie s-au facut primele discutii pe texte, au continuat in cursul lunilor ianuarie-martie, s-a ajuns in aceste zile, in luna iunie, la votul in comisia speciala, practic s-a facut o reluare a discutiilor. Am trecut prin prima camera sesizata, Senatul, urmand sa parcurga procedura in a doua camera”, a afirmat Tutuianu, respingand astfel afirmatiile ca s-a facut in graba modificarea Codului Penal.



Intrebat daca pe noile prevederi Liviu Dragnea mai poate fi acuzat de ceva, senatorul PSD a replicat: ”Daca ne raportam totdeauna la persoane legat de modul cum legiferam,…