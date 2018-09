ACEA: Piata auto din Romania a explodat in august, cu o crestere de aproape 113%

Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor… [citeste mai departe]