Procuratura Anticorupție anunța ca la 12 octombrie i-a inaintat invinuirea fostului deputat PDM, Constantin Țuțu, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare pentru savarșirea infracțiunii de imbogațire ilicita și doua episoade de fals in declarații.

Astfel, potrivit invinuirii inaintate de catre procurorii anticorupție, fostul deputat, fiind persoana cu funcție de demnitate publica, in perioada 2014-2019 a realizat venituri din mai multe surse in suma totala de 6.455.350,72 lei și tot in aceiași perioada de timp a efectuat cheltuieli in suma totala de 10.012.207, 94 lei, transmite Știri.md.