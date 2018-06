Stiri pe aceeasi tema

- Cu privire la politica europeana de aparare, presedintele Iohannis se va referi la importanta cooperarii structurate permanente (PESCO), salutand progresele inregistrate, in special cele din domeniul mobilitatii militare si amenintarilor cibernetice si va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Organizația magistraților europeni MEDEL condamna, prin intermediul unei rezoluții transmise la Bruxelles, incheierea protocoalelor secrete intre SRI și instituțiile romane deoarece, arata asociația, submineaza statul de drept, independența sistemului judiciar și dreptul la proces echitabil. ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- ”Este un prim pas. Este incurajator, dar trebuie sa se inteleaga ca sunt multe lucruri dificile de facut in viitor”, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg intr-o reuniune a ministrilor de Externe ai statelor membre ale organizatiei, la Bruxelles.”Lucrul…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, ar putea candida la președinție in Polonia, a anunțat liderul opozitiei poloneze Grzegorz Schetyna, presedintelel Platformei Civice (PO), citat de Agerpres. Schetyna a avansat miercuri numele actualului presedinte al Consiliului European drept potential…

- Liderul opozitiei poloneze Grzegorz Schetyna, presedinte al Platformei Civice (PO), a avansat miercuri numele actualului presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, drept potential candidat al formatiunii sale politice la viitoarele alegeri prezidentiale din Polonia, relateaza PAP. …