Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, a anuntat joi la Zagreb o decizie pana la sfarsitul lunii ianuarie privind soarta partidului Fidesz a premierului maghiar Viktor Orban, suspendat din randurile dreptei europene pentru derapaje populiste, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In…

- Noul președinte al PPE Donald Tusk a anunțat joi la Zagreb ca o decizie privind soarta partidului Fidesz al premierului ungar Viktor Orban, suspendat din dreapta europeana pentru derapajele populiste, va fi luata pâna la finalul lui ianuarie, scrie AFP.PPE a decis în martie suspendarea…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, miercuri, presedintele Partidului Popular European (PPE), in cadrul Congresului care are loc la Zagreb. Tusk a fost singurul candidat inscris in cursa pentru presedintia partidului, fiind sustinut de fostul presedinte Joseph…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP, potrivit…

- Primarii proeuropeni din Budapesta si Varsovia, proveniti din randurile opozitiilor din tarile lor, au in vedere o alianta in fata conservatorilor la putere in Ungaria si in Polonia, initativa pe care sa o propuna si Bratislavei si Pragai si sa o faca cunoscuta la Bruxelles, transmite AFP. …

- Partidele de opozitie din Ungaria au inregistrat cateva victorii majore in alegerile locale desfasurate duminica, rezultatul fiind o lovitura pentru partidul conservator-nationalist Fidesz al premierului Viktor...

- Președinta germana aleasa a fost pusa luni într-o situație jenanta pe care nici un alt șef al Comisiei de dinaintea ei n-a mai fost nevoit s-o îndure: doi comisari propuși, din Ungaria și România, au fost considerați nepotriviți pentru funcție și au fost descalificați de europarlamentari.…

- Desemnarea lui Giuseppe Conte sa formeze din nou viitorul guvern de la Roma a fost bine primita la Bruxelles si Berlin, presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urandu-i premierului italian succes in formarea echipei, iar ministrul german de finante Olaf Scholz a salutat…