- "Este datoria comuna a Europei si Chinei, dar de asemenea si a Americii si Rusiei, de a nu distruge (ordinea comerciala globala), ci sa o imbunatateasca, sa nu declanseze razboaie comerciale care atat de des in istoria noastra s-au transformat in conflicte fierbinti", a declarat Donald Tusk.…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia si SUA au "datoria comuna" sa nu declanseze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinti", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Diplomați din Europa, China și Rusia discuta despre o noua ințelegere prin care sa ajute financiar Iranul, dar și sa limiteze dezvoltarea rachetelor nucleare ale Teheranului și influența din regiune, in incercarea de a salva acordul nuclear din 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește…

- Skoda, divizia ceha a grupului Volkswagen, va produce unele SUV-uri si in Germania, pentru a face fata cererii in crestere. Cunoscută pentru automobilele sale cu preţuri mici, marca Skoda a intrat anul trecut pe segmentul automobilelor de teren (SUV) prin noile sale modele Kodiaq şi Karoq,…