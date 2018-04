Stiri pe aceeasi tema

- Reacția ambasadei Rusiei in Romania, dupa ce Romania a decis expulzarea unui diplomat rus. Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federației Ruse la București este, probabil, ”maifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al amasadei Rusiei in țara noastra. Ambasada Rusiei susține ca…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Raspunsurile si actiunile politicienilor din majoritatea PSD-ALDE in ceea ce priveste respectarea statului de drept, de multe ori similare cu cele ale omologilor din tari ca Ungaria sau Polonia, ar putea atrage, in viitorul apropiat, pedepsirea atitudinii Romaniei de catre institutiile Uniunii Europene.

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

