- Internationalul algerian Riyad Mahrez a marcat ambele goluri ale victoriei lui Manchester City in returul cu Paris Saint-Germain (2-0), ajutand echipa engleza sa se califice pentru prima oara in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce reusise sa inscrie si in meciul tur, de la Paris (2-1). Mahrez…

- Dinamo - UTA se joaca azi, de la 21:30, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 2-a din playout-ul Ligii 1. „Cainii” spera sa opreasca seria catastrofala din campionat și sa obțina prima victorie dupa aproape trei luni! 31.01.2021. De atunci n-a mai caștigat Dinamo in Liga 1. Se intampla tot in…

- CFR Cluj - FCSB se joaca azi, de la 19:00, in Supercupa Romaniei, trofeu care, in mod normal, ar fi trebuit sa dea startul unui nou sezon fotbalistic pe plan intern. Numai ca Supercupa de acum se joaca fix inainte de startul playoff-ului, iar atat CFR cat și FCSB par sa fie mai concentrate pe lupta…

- Bayern Munchen - PSG se joaca azi, de la 22:00, in manșa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Finala din 2020 se muta astfel mai devreme in competiție și va fi decisa in dubla manșa. Anul trecut, Bayern a caștigat Liga Campionilor dupa ce a invins-o pe PSG in ultimul act cu 1-0. Bayern…

- FCSB a prins-o pe CFR Cluj fara patru titulari și a invins-o cu 3-0. Pentru etapa urmatoare, impotriva lui Dinamo, campioana ii va avea la dispoziție pe toți atacanții care au absentat in derby. FCSB a nimerit contextul cel mai bun cand a intalnit-o pe CFR, Dinamo va avea parte de cea mai grea misiune…

- Concordia Chiajna și Petrolul Ploiești se intalnesc azi, de la ora 19:00, in primul meci al etapei #19 din Liga 1. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Porto - Juventus, meci din optimile de finala ale Ligii Campionilor, se disputa azi, de la ora 22:00. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul, care se va desfașura la Torino, este programat marți, 9 martie, de la aceeași ora.…