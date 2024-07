Stiri pe aceeasi tema

- Experți din Marea Britanie avertizeaza ca pandemia Covid „nu a disparut”, in condițiile creșterii infecțiilor și a spitalizarilor despre care se crede ca au fost cauzate de noi variante ale virusului, scrie „The Independent”. Potrivit experților citați de cotidian, un nou grup de mutații Covid a aparut…

- Doua medicamente care puteau fi eliberate de farmacii fara prescripție medicala și alte cinci care puteau fi achiziționate pe baza de rețeta, au fost scoase de la vanzare. Medicii spun ca sunt suficiente inlocuitoare pe piața. Comisia Europeana a anunțat ca mai multe medicamente generice nu se ridica…

- AstraZeneca a anuntat ca a initiat retragerea la nivel mondial a vaccinului sau anti-COVID-19 din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”. De asemenea, compania a precizat ca va proceda la retragerea autorizatiilor de introducere pe piata a vaccinului Vaxzevria in Europa. „Deoarece…

- Oamenii de știința au creat un vaccin care are capacitatea de a proteja impotriva unei game largi de coronavirusuri, inclusiv a unor varietați despre care nici macar nu se știe inca, relateaza The Guardian.Injecția experimentala, care a fost testata pe șoareci, marcheaza o schimbare de strategie catre…

- Experții juridici considera ca un document care a fost distribuit la centrele de vaccinare ar putea proteja firma farmaceutica AstraZeneca impotriva proceselor intentate de familiile ale caror rude s-au vaccinat dupa 7 aprilie 2021.

- Un spital din Romania este inchis de Paște. Conducerea unitații medicale a anunțat ca se confrunta cu o lipsa acuta de personal, iar medicii nu sunt dispuși sa lucreze in aceste zile libere legale. Situația incredibila are loc in județul Brașov. Spitalul din orașul Victoria este inchis inca de joi,…

