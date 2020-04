Stiri pe aceeasi tema

- Directiile de asistenta sociala si protectia copilului pot prelua temporar, la solicitarea parintilor, copilul clinic sanatos, in cazul in care ambii parinti sunt internati in spital, a afirmat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii…

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica (C.R.R.N.) din Racaciuni a intrat in atenția Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (A.N.D.P.D.C.A.), pentru neregulile grave semnalate, se arata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Madalina Turza, președintele Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA), a precizat in cadrul emisiunii Adrian Nedelea LA FIX ca situația prin care trece tanarul infirm Ion Aurel Ghița ca ”este extrem de grea și dramatica” și a promis ca va modifica…

- Monitorizarile post-adoptie realizate de autoritatile americane pentru Sorina Sacarin, fetita din Baia de Arama care a fost adoptata anul trecut de o familie de cetateni romani cu domiciliul in SUA, arata o integrare lina a acestui copil, a declarat pentru AGERPRES presedintele Autoritatii Nationale…

