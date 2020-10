Turul Spaniei - Membri ai echipelor Bahrain-Mc Laren şi Sunweb, testaţi pozitiv Doi membri ai echipelor Bahrain-McLaren si Sunweb au dat rezultate pozitive la testele pentru depistarea Covid-19, inainte de debutul Turului ciclist al Spaniei, au anuntat luni Uniunea Internationala de Ciclism (UCI) si organizatorii Vuelta, mentionand ca nu este vorba despre sportivi, scrie AFP. ''Doi membri ai personalului, unul de la Bahrain-McLaren si celalalt de la Sunweb, au dat rezultate pozitive pentru Covid-19. Acestia au fost preluati de medicii celor doua echipe care au dispus masurile de izolare care se impun in asemenea cazuri'', a anuntat UCI.



