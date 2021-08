Turul Spaniei la ciclism este în plină desfășurare (VIDEO) Sambata a inceput Turul Spaniei la ciclism. Pentru prima data din 2004, Vuelta nu se va incheia la Madrid.Cei 184 de rutieri de la cele 23 echipe inscrise au luat startul sambata la Burgos, dupa ce toate testele PCR efectuate joi in pluton au iesit negative. Turul Spaniei din acest an se va desfasura timp de trei saptamani – pana pe 5 septembrie. Traseul are 21 etape. Startul se da la Burgos, cu un contratimp individual de 7,1 km, iar sosirea este prevazuta la Santiago de Compostella, cand va avea loc un alt contratimp, de data aceasta pe distanta de 33,8 km. Conform caselor de pariuri citate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Belgianul Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a castigat duminica, la sprint, cea de-a 2-a etapa a Turului ciclist al Spaniei, disputata intre Caleruega si Burgos, in timp ce slovenul Primoz Roglic (Jumbo), invingator in contratimpul din prima etapa, si-a pastrat tricoul rosu de lider, informeaza AFP.…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo Visma), mare favorit in a realiza tripla in Turul Spaniei 2021 dupa succesele din 2019 si 2020, a castigat prima etapa de la Burgos, un contratimp individual de 7,1 km, si a intrat in posesia tricoului rosu de lider, transmite AFP. Roglic, proaspat campion…

- Ciclistul belgian Edward Planckaert (Alpecin) a castigat prima etapa a Turului provinciei spaniole Burgos, marcata de cazatura columbianului Egan Bernal, castigatorul ultimei editii a Turului Italiei, informeaza AFP. Planckaert, a fost cronometrat pe distanta de 161 km in 3 h 34 min 40…

- Un incendiu care s-a raspandit pe circa 500 de hectare de vegetatie, sambata, in zona muntelui Alaric din sud-vestul Frantei, a provocat pene de curent, timp de aproape o ora, in mai multe regiuni din Spania si Portugalia, conform unui comunicat emis de Reteaua franceza de transport a energiei electrice…

- Lucrarile pentru blocul de locuințe pentru tineri de pe strada Zambilelor, sunt in plina desfașurare. Acesta a inceput sa prinda culoare pe exterior, continuandu-se cu lucrarile la interior, unde 48... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Turul Colinelor Bacau 2021, organizat in colaborare cu Federatia Romana de Ciclism și Road Grand Tour și cu sprijinul autoritaților locale, se afla in acest an la cea de-a doua ediție. Organizatorii iși propun sa alinieze la start cei mai buni... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Turul Spaniei va avea loc anul viitor intre 19 august si 11 septembrie, in timp ce Turul Frantei se va desfasura intre 1 si 24 iulie, a anuntat vineri Federatia internationala de ciclism (UCI) care a publicat calendarul competitional pentru 2022, scrie EFE. Ambele competitii au fost extinse pana la…

- Ciclistul italian Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a castigat, sambata, etapa a 20-a, penultima, a Turului Italiei 2021, disputata pe un traseu de 164 km, intre Verbania si Alpe Motta, dar columbianul Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a ramas in posesia tricoului roz si cu prima sansa la victoria…