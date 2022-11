Stiri pe aceeasi tema

- A fost forfota mare vineri in curtea liceului Ana Ipatescu din Gherla. Toamna și roadele ei au fost vedetele unui proiect educațional, la care au participat copiii din ciclul primar și prietenii lor de la Gradinița Casuța Fermecata, alaturi de cadrele didactice. “Toamna colorata si aromata!” s-a numit…

- Sambata, 1 octombrie, incepand cu ora 12, in parcul din centrul municipiului Gherla are loc un eveniment special, dedicat Zilei Internaționale a Varstnicilor. Vor fi numeroase activitați specifice pentru bunici: Colțul de sanatate – un medic și asistente vor masura nivelul tensiunii arteriale și al…

- Aida Alesia Suciu, eleva in clasa a V-a la liceul Ana Ipatescu din Gherla, a participat cu succes la Festivalul Cailor „El Zorab”, desfașurat intre 16-18 septembrie la ferma Zorabia din Șelimbar, in județul Sibiu. Evenimentul, organizat de Asociația Cailor Arabi, s-a aflat la a treia ediție și a cuprins…

- In vederea creșterii gradului de siguranța elevilor și personalului didactic, precum și in scopul prevenirii delicvenței juvenile, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu cei ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, au derulat activitați informativ-preventive in cadrul…

- O conexiune rutiera intre Șag și Timișoara va completa rețeaua de drumuri județene pe care administrația Timișului le realizeaza pentru a duce la bun sfarșit a ”centurii mici”. Pentru realizarea investiției, CJ Timiș va trebui sa duca la bun sfarșit și o serie de exproprieri pentru terenurile aflate…

- Duminica seara, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca la Mariupol se pregateste un ”proces-spectacol” pentru soldatii ucraineni capturati, subliniind ca Ucraina nu va tolera acest lucru. „Incepe a 180-a zi a apararii noastre si o noua saptamana. Saptamana pe care o asteptam cu nerabdare…

- Eminem a lansat “Curtain Call 2”. Pregatește-te pentru o plimbare prin cele mai mari hit-uri ale lui Slim Shady. Colecția sosește la 17 ani dupa prima parte a proiectului, Curtain Call: The Hits. Cu o cariera atat de impresionanta ne putem imagina ca povestea lui Eminem va continua la infinit. Am primit…

- Peste 3.000 de civili au fost evacuati din regiunea Donetk, aflata in estul Ucrainei, dupa ce autoritatile au facut obligatorii aceste evacuari la finalul lunii iulie, a anuntat Kievul marti, potrivit France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…