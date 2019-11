Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al doilea scrutin desfașurat la 3 noiembrie 2019, raionul Edineț și-a ales primarii in zece localitați. Din acestea, 3 i-a revenit Partidului Democrat din Moldova, doua primarii Partidului Socialiștilor, in doua primarii au invins candidați independenți, o primarie a fost caștigata de candidatul…

- Alegeri locale R. Moldova: Prezenta mai mare la vot in turul doi Foto. radiochisinau.md. În Republica Moldova este în desfasurare al doilea tur al alegerilor locale. Peste 500 din cei aproximativ 900 de primari au fost alesi din primul tur. Miza cea mai mare a scrutinului…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a câstigat alegerile locale de duminica în cele mai multe raioane, conform datelor publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC).PSRM s-a impus în 14 raioane, iar în trei dintre ele a obtinut peste 50% din voturile electoratului.…

- Dupa prelucrarea tuturor proceselor-verbale din cele patru circumscriptii uninominale, unde au avut loc alegeri parlamentare noi, cele patru mandate de deputat au ajuns: unul la Partidul Democrat, unul la Partidul Socialistilor, iar doua la Blocul electoral ACUM, transmite IPN cu referire la datele…

- Alegatorii din câteva orașe și municipii din Republica Moldova și-au ales primarii din primul tur la alegerile locale de duminica. La Balți, al doilea oraș ca marime din Republica Moldova, a învins din primul tur, fostul primar de centru-stânga, Renato Usatîi.…

- Partidul Democrat din Moldova anunța ca nu va participa la sedintele Comisiei parlamentare de ancheta pentru elucidarea circumstantelor de fapt si de drept, privind tentativa de puci anticonstitutional intreprinsa de PDM.

- Deputatul Blocului ACUM, Sergiu Litvinenco a venit cu o reacție in legatura cu sesizarea depusa de catre Partidul Democrat din Moldova, privind numirea lui Dumitru Robu in funcția de procuror general interimar și suspendarea proiectului de lege cu privire la modificarile la Legea Procuraturii, ce se…

- Pavel Filip se simte hotarat la Partidul Democrat din Moldova. Tot el, a scris pe o retea de socializare ca din acest partid fac parte oameni extraordinari si profesionisti, iar greselile pe care o fac actuala guvernare pot confirma acest lucru.