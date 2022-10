Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a stabilit, in cadrul ședinței de astazi, organizarea pe 30 octombrie 2022, a turului II al alegerilor locale noi pentru funcția de primar in comuna Braniște, raionul Rișcani. In urma rezultatelor alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, niciun candidat pentru funcția…

- Comisia Electorala Centrala a prezentat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar in satul Salcuța din raionul Caușeni, comunele Ialpujeni, raionul Cimișlia și Braniște din Rișcani.

- Comisia Electorala Centrala, in cadrul ședinței a luat act de rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, pentru perioada 1-7 octombrie, prezentate de concurenții electorali: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Liberal Democrat…

- Comisia Electorala Centrala a luat act de rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a alegerilor locale noi din 16 octombrie 2022, pentru perioada 1-7 octombrie, prezentate de concurenții electorali: PAS, PLDM și PD. Potrivit raportului, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a constituit, in cadrul ședinței de astazi, circumscripțiile electorale de nivelul I in cele 3 localitați din țara unde, pe 16 octombrie 2022, vor avea loc alegeri locale noi. Pentru alegerea primarilor au fost constituite circumscripțiile electorale de nivelul I dupa…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) anunța ca peste 6000 de cetațeni cu drept de vot, sint așteptați pe 16 octombrie, sa-și aleaga primarul in cele trei localitați unde vor avea loc alegeri locale noi. {{631975}}Este vorba de satul Salcuța, raionul Caușeni, comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia și comuna…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe perioada electorala pentru alegerile locale noi din 16 octombrie 2022. Conform datelor din Registrul de Stat al Alegatorilor, in total, la urne sint așteptați 6 005 alegatori: in satul Salcuța, raionul Caușeni – 3 717 persoane; in comuna Ialpujeni,…

- Comisia Electorala Centrala a adoptat hotararea prin care s-a stabilit ca alegerile locale noi pentru primarul comunei Braniște din raionul Rișcani sa se desfașoare in data de 16 octombrie.